Ushuaia y Río Grande repudian la publicación oficial del mapa de Argentina sin Malvinas y Antártida

A raíz de la publicación del ministerio de Desarrollo de la Nación en su saludo navideño en el que omite las Malvinas y la porción de la Antártida Argentina en el mapa, la Municipalidad de la ciudad de Ushuaia expresó “que el gobierno nacional debe saber que somos un país bicontinental que incluye a la Antártida y a la plataforma continental. Debe saber también que Ushuaia es la capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Su”.

Insistió en el comunicado oficial publicado por redes que “no podemos permitir que nuestro territorio sea omitido en las publicaciones oficiales. Las disculpas de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, ponen responsabilidad en los diseñadores. Pedimos el máximo compromiso y seriedad a las autoridades nacionales sobre asuntos vinculados a nuestro territorio, nuestra soberanía, nuestras Malvinas y nuestro presente y futuro”.

Por su parte, la subsecretaria de Gobierno municipal, Mirtha Oriz, integrante del Observatorio Malvinas en la ciudad, reflexionó que “más alla de que fueron dichos desafortunados y que fueron muchos los que no vieron a nuestro país en toda su extensión, esto demuestra la mirada que se tiene de un país chico, que no reconoce al sur como parte de su territorio”.

“Somos la provincia más extensa del país, la que tiene el mayor litoral marítimo del país y sin embargo, desde el ministerio de desarrollo social ocurren estos olvidos”. La funcionaria lamentó que haya “una política manifiesta respecto a la negación de la zona o una desatención. Los olvidos, los actos fallidos así lo demuestran”, dijo.

Destacó la importancia del mapa bicontinental, porque “es el único que nos da la real extensión de nuestro territorio, es el que permite ver las proporciones y la extensión de nuestro territorio, de nuestra provincia, de nuestro litoral”

“Mal que le pese a muchos, la política de malvinización que llevamos adelante en los 12 años de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner dejó sus cimientos. La cuestión Malvinas no es cuestión de los gobiernos, sino que es una cuestión de Estado”, dijo Mirtha Oriz.

“Hay gobiernos que bregaron para poner el tema en agenda y otros gobiernos que lo niegan. Los errores se pueden cometer, pero qué casualidad que siempre se cometen errores que van en detrimento de nuestra soberanía sobre Malvinas”, concluyó.