MELELLA RECORRIÓ LA OBRA DE LA RED DE GAS EN EL BARRIO LOS CISNES

El intendente de la ciudad, profesor Gustavo Melella, recorrió la obra de tendido de gas natural que se está realizando en el barrio Los Cisnes, una obra de vital importancia para el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos del lugar.

“Ya ha finalizado la obra en sí, un barrio generado enteramente por el Municipio y la obra tiene que ver con el tendido de gas de la red domiciliara, solo faltan unos detalles técnicos y en poco días más los vecinos ya van a poder estar haciendo uso del servicio”, celebró el Intendente.

En este sentido, el Jefe Comunal recordó que “al inicio costó, porque no había factibilidad de gas por parte de Camuzzi pero la verdad tenemos que agradecer todo el esfuerzo y el trabajo que se hizo para el inicio de la obra. Luego empezamos con los trabajos de cordón cuneta, mejoramiento de calles; ahora estamos empezando a pensar en el pavimento también, sin embargo la obra de gas es más que importante, es algo fundamental, con el servicio ahora que en los próximos días se habilitará mejorara la calidad de vida de los vecinos”.

Por otro lado, el Intendente Melella agregó que se está dialogando con Vialidad Nacional para definir algunas cuestiones “como el tema del acceso al barrio, que hace mucho tiempo no lo podemos lograr. Es necesario que el colectivo cruce la ruta para el ingreso al barrio y es necesario garantizar la seguridad de los vecinos y no tener que hacerlo a pie como lo hacen ahora”.

“Ojalá podamos tener una respuesta pronta para definir este tema, también con el ingreso del barrio Vapor Amadeo. En toda esta zona, se puede ver la cantidad de viviendas, la cantidad de locales proyectados, eso la verdad que es lindo, que haya crecimiento aún en la crisis que estamos y el gas y los demás servicios que son fundamentales que lleguen a estos vecinos es una alegría”.

Finalmente, el Intendente Melella recordó que la obra recién finalizada “es la primera etapa que abarca a las viviendas sociales y luego viene la segunda etapa para el resto de los lotes del lugar, para las casas que se están construyendo y se empezarán a construir”.

