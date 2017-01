EL MUNICIPIO Y EL AUTOMÓVIL CLUB OFRECIERON UNA GRAN FIESTA DE REYES EN EL AUTÓDROMO

El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes y Juventud; y el Automóvil Club Río Grande llevaron actividades en el Autódromo para los chicos en el marco de los festejos por el Día de los Reyes Magos.

Cientos de familias se dieron cita en este autódromo donde los pequeños pudieron calzarse el casco e ir de acompañantes de los pilotos, tanto de automovilismo pista, como de turismo carretera, autos antiguos, motos de enduro y cuatriciclos, como asimismo jugar en los castillos inflables, disfrutar de chocolate caliente y recibir regalos y golosinas.

Justamente la Agencia Municipal, junto a sus direcciones, entregó más de 450 regalos a los chicos. Colaboraron además las otras instituciones ‘tuercas’ como la APITUR, la APAP , la ACTCTF , Moto Club Río Grande.

El profesor Diego Lassalle, Gerente Ejecutivo de la Agencia de Deportes y Juventud compartió que “estamos muy contentos hay muchísimos chicos que han venido con sus familias en esta actividad llevada a cabo en forma mancomunada con toda la gente del deporte motor”.

Recordó que “después de la reunión mantenida el 29 de diciembre, donde ellos fijaron al calendario motor del 2017, surgió la idea de hacerla en forma conjunta esto es festejar con los reyes magos en nuestra ciudad de una manera diferente. Hace tres años atrás lo hemos hecho de esta misma manera con los chicos participando y dando vueltas en el circuito y todos los pilotos de muy buena manera habían colaborado como ahora”.

Agregó el profesor Diego Lassalle comentó que “como hay una nueva comisión en el ACRG, Roberto (De Amuchategui) lo tomó con mucho entusiasmo, nos dio el sí automáticamente y lo mismo hicieron los presidente de las otras asociaciones, lo que nos llena de orgullo porque es el Autódromo de la ciudad de Río Grande y esta nueva comisión está trabajando con esa mirada: de que no solamente sea para unos pocos, sino abrir la jugada y que podamos traer chicos de toda la ciudad para que vivencien el estar arriba de un auto de carreras”.

Destacó que “está toda la Agencia trabajando, estamos con el chocolate caliente, los caramelos, los regalos para los chicos y nuestro deseo es que sea una tarde diferente y que los chicos la pasen muy bien”.

Por su parte Roberto De Amuchastegui, presidente de la Comisión Directiva del Automóvil Club, resaltó que “la idea es compartir con las familias y los niños en el marco de la responsabilidad social como institución y por eso cuando Diego (Lassalle) y la gente de la Agencia nos hizo la propuesta, no dudamos en ningún instante y hoy está a la vista la cantidad de chicos que se hicieron presentes con sus papás y sus mamás”.

Observó que “el automovilismo es un deporte que no es accesible para todos, pero en esta jornada abrimos las puertas a todos los chicos para poder disfrutar la pasión que tenemos nosotros”.

El presidente del ACRG agradeció “a todos los clubes que están colaborando; a la gente del TC, a la gente de la APAP, la gente del Moto Club Río Grande y de la APITUR; entre todos compramos golosinas para regalarles a todos los chicos, hubo también donaciones, así que fue una movida muy linda y esa es la idea, que el Automóvil Club sea de toda la sociedad, que todos tengan acceso; sobre todo, los chicos”.